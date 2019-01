Oh je, es wird nicht ruhig bei und . Kurz vor Weihnachten verkündete die Schlagerkönigin das traurige Beziehungs-Aus mit ihrem Flori. Doch nun die Wende! Wie nun bekannt wurde, können sie ihre Fans bald wieder an der Seite ihres Ex bewundern. Doch warum?

Promi-News aus der Schlagerwelt: Helene Fischers neue Liebe verleugnet sie!

Helene Fischer hat in Thomas einen neuen Mann gefunden

Nicht nur die Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen löste einen RIESEN Wirbel in der Schlagerwelt aus, auch die Tatsache, dass Helene in dem Profitänzer Thomas bereits einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat, sorgte für reichlich Aufsehen bei allen Helene-Fans. Doch nun die Überraschung! Wie jetzt bekannt gegeben wurde, werden Helene und Florian schon bald wieder gemeinsam zu sehen sein. Bedeutet dies etwa das Liebes-Comeback des Traumpaares?

Liebescomeback bei Helene und Florian?

Wie es heißt, soll Helene am 12. Januar zu Gast in der Show von Florian Silbereisen, "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten", zu sehen sein. Helene und Florian würden sich dabei erstmals nach ihrer Trennung gemeinsam in der Öffentlichkeit präsentieren. Das bei so einem Auftritt vor allem eine Frage im Vordergrund steht, ist klar: "Feier die beiden auf der Bühne etwa ihr Liebes-Comeback?" Allzu große Hoffnung sollten sich die Anhänger des ehemaligen Schlagerpärchens jedoch nicht machen. Helene und Florian beteuerte schon in ihrer Trennungsverkündung, dass sie -trotz Trennung- weiterhin zusammen arbeiten wollen.