Helene Fischer: Zwillinge - Helene schwebt im Glück

Seit Monaten ist es still um Helene Fischer! So befindet sich die Beauty immer noch in ihrer wohlverdienten Auszeit und meldet sich bei ihren Fans nur selten zu Wort. Um so schöner somit die jüngste Nachricht von der Schlagerqueen! Wie es nämlich scheint, hält Helene Fischer für ihre Fans etwas ganz besonderes parat. Dies wird zumindest aus dem jüngsten "Instagram"-Post von Starstylistin Serena Goldenbaum deutlich...