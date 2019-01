Helmut Berger: Krankenhaus-Drama

Reddit this

Helmut Berger soll an einer akuten Lungenentzündung leiden, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Eigentlich hatte er in Hannover am Dienstag einen Termin – diesen musste er ausgesundheitlichen Gründen absagen.

„Wir sorgen uns um Helmut, gehen aber davon aus, dass er bald wieder genesen wird“, sagt sein Manager Helmut Werner in der Zeitung.

Sein Leben wollte er im vergangenen Jahr umkrempeln – nach vielen Jahren hatte er den Alkohol aufgegeben. „Der Alkohol hat mir im Leben viel versaut. Ich habe wirklich gute Rollen verloren und viele meiner Freunde“, erklärt er.

Helmut Berger trinkt kein Alkohol mehr

Obwohl er mittlerweile deutlich gesünder lebt, musste er dennoch immer wieder gesundheitliche Rückschläge einstecken. „Helmut ist körperlich geschwächt, aber bei klarem Verstand. Er ist sehr motiviert, wieder gesund zu werden“, so sein Manager.