Helmut Kohl: Empörende Aktivitäten an seinem Grab

Drei Tage lang war die Grabstätte von Alt-Kanzler Helmut Kohl († 87) im Speyerer Adenauerpark von einem mit blickdichten Planen verhängten Bauzaun umgeben. Niemand sollte sehen, was auf dem Gelände vor sich ging.

Jetzt, pünktlich zum zweiten Todestag Helmut Kohls, hat dessen Witwe den Zaun wieder abbauen lassen. Und wohl jeder, der sich das Grab anschaut, fragt sich irritiert: Wozu die Geheimniskrämerei? Denn die Umbaumaßnahmen sind recht überschaubar ausgefallen.

Helmut Kohls Witwe kümmert sich um sein Grab

Wo bis vor Kurzem noch eine Holzeinfassung das Beet umrahmte, ist jetzt eine Kante aus Pfälzer Buntsandstein angebracht worden – und das war’s auch schon. Das Holzkreuz ist ebenso geblieben wie die Videoüberwachung und das Warnschild vor der Grabstätte.

Maike Kohl-Richter: Showdown im Familien-Streit!

Über die Neugestaltung des Grabes entschied die Kohl-Witwe Maike Kohl-Richter anscheinend im Alleingang. Walter Kohl (55), ältester Sohn des verstorbenen CDU-Politikers, sagte dem Portal Ludwigshafen24: „Weder meine Familie noch ich waren in Entscheidungen bezüglich der Arbeiten am Grab meines Vaters eingebunden und wurden auch von keiner Seite über Veränderungen in Kenntnis gesetzt.“

Er dürfte sich nun sorgen, was Maike Kohl-Richter als Nächstes ausheckt. Denn die letzte Ruhestätte ihres Mannes soll auch in ihrer jetzigen Form nicht von Dauer sein.