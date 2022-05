Helmut Kohl: Er kann seinen letzten Frieden einfach nicht finden

Es könnte ein würdiger, andächtiger Platz sein, an dem man einen Moment innehält, um des Altkanzlers Helmut Kohl († 87) zu gedenken. Aber seine Witwe Maike Kohl-Rich ter (57) tut alles dafür, dass ein Verweilen und Trauern an diesem Ort schwer möglich ist. Im Gegenteil: Es ist fast unheimlich. Man fühlt sich nicht nur beobachtet, man wird es auch! Aus einer Tränenzypresse über der Ruhestätte lugt eine Kamera! Und es erinnert immer noch nur ein schlichtes Holzkreuz an den großen Staatsmann.

Auch interessant: