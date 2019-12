Helmut Kohl: Neues Drama um sein Grab!

Umstritten war die Ehefrau von Altkanzler Helmut Kohl († 87) schon immer. Maike Kohl-Richter schirmte sich und ihren Mann ab, stritt sich öffentlich mit seinen Söhnen, sorgte für einen Skandal mit seinem videoüberwachten Grab. Ihr neuestes Vorhaben aber klingt noch verrückter…

Maike Kohl-Richter fühle sich von den Besuchern an Helmuts Grab belästigt, möchte nicht, dass jedermann seine letzte Ruhestätte besuchen kann, heißt es. Skurril: Das Grab in Speyer ist bereits durch einen Zaun gesichert, wird von Kameras überwacht. Nun will die Witwe offenbar eine Mauer darum errichten lassen!

Wird Helmut Kohls Grab eingemauert?

Was bezweckt sie damit? Ihr Ziel sei es, dass das Grab künftig nur noch zu bestimmten Zeiten geöffnet sein soll – nach Anmeldung. Unglaublich, vor allem für die Hinterbliebenen des großen Staatsmannes. Maike will jederzeit hinter einer Mauer trauern können, heißt es. Eine beklemmende Vorstellung. Immerhin hat Helmut Kohl als Kanzler der Einheit maßgeblich die Berliner Mauer zu Fall gebracht...

Helmut Kohl: Empörende Aktivitäten an seinem Grab

Doch sie lässt offenbar nicht mit sich reden, niemanden an sich heran, will nicht mehr in ihrer Trauer gestört werden. Freunde versuchten sogar, sie endlich zu einer Versöhnung mit Helmuts Söhnen zu bewegen – Fehlanzeige! Stattdessen versuche Maike sogar, deren Mutter Hannelore († 68) aus Helmuts schriftlichem Nachlass streichen zu lassen. Ein Skandal! Die Witwe verschanze sich stur weiter in dem Haus, wo sie einst mit Helmut glücklich war. Dort ließ sie bereits 2016 eine Mauer hochziehen, um sich vor der Welt draußen abzuschirmen…

Im Video seht ihr, welche 2019 von uns gegangen sind: