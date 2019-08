Helmut Krauss: Der Löwenzahn-Star ist tot

Reddit this

Ihn kennt wohl jedes Kind: In der Kult-Sendung "Löwenzahn" spielte Helmut Krauss den Nachbarn Hermann Paschulke, der neben Peter Lustigs Bauwagen wohnte. Mit seiner griesgrämigen Art machte er dem Latzhosen-Träger oft das Leben schwer - aber am Ende des Tages waren die Nachbarn dann doch gute Freunde.

Von 1981 bis 2005 stand Helmut Krauss an der Seite von Peter Lustigs als Hermann Paschulke vor der Kamera. Auch nach Peter Lustigs Tod 2016 drehte er für die Sendung weiter, dann zusammen mit Guido Hammesfahr.

Helmut Krauss dreht bis zuletzt für Löwenzahn

Doch "Löwenzahn" war bei weitem nicht die einzige Produktion, für die Helmut Krauss drehte. Die Liste seiner Rollen ist lang. So wirkte er beispielsweise im und in der sowie in vielen Theaterproduktionen mit. Auch als Synchronsprecher war Helmut Krauss dank seiner markanten Stimme äußerst erfolgreich. Zum letzten Mal stand er 2019 für die Produktion "Patchwork Gangsta" vor der Kamera. Auch für "Löwenzahn" dreht er noch im Juni dieses Jahres.

Helmut Krauss wurde 78 Jahre alt. Wie das mitteilte, starb er am 26. August in Goslar.

