Henrik Stoltenberg: Heftiger Shitstorm für den "Love Island"-Macho!

Henrik Stoltenberg sorgt seit seiner Teilnahme bei "Love Island" für reichlich Wirbel! In der Sendung hatte er Sex mit Aurelia, schoss diese dann aber für Sandra ab. Kurz nach dem Finale machte sie via Instagram mit ihm Schluss. Doch Henrik hat mittlerweile schon wieder eine neue Frau an seiner Seite: Ex-"Köln 50667"-Star Paulina Ljubas. Beruflich läuft es dagegen überhaupt nicht rund...