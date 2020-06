Henry Cavill: Liebesouting mit seiner 19-jährigen Freundin Tara King

Doch es ist wahr. Der 32-jährige Filmstar ist mit einem Teenager zusammen. Bei der Vanity Fair Oscar Party erschienen sie Arm in Arm auf dem roten Teppich und machten ihre Liebe damit öffentlich.

"Es heißt, das Alter sei nur eine Zahl. Aber eigentlich ist es wirklich ein Zeichen für die Reife einer Person, aber in diesem Fall ist es etwas Wunderbares", sagte er zu dem Thema gegenüber der Elle.

Die neue vom Kaley-Cuoco-Ex heißt Tara King und studiert Kunst im britischen Bristol. Kennengelernt haben sich die zwei im Club Mahiki in London. Herny gibt zu, dass trotz des großen Altersunterschieds er derjenige war, der beim ersten Date der Nervöse war.

Dass die zwei sich erst nach über einem halben Jahr Beziehung als Pärchen outen, ist sicher kein Zufall. Denn in wenigen Tagen läuft Cavills Megablockbuster "Superman v Batman" in den Kinos an.