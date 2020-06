Henry Cavill: Superman protzt mit seinen Reichtümern!

Auch auf Instagram zeigt der Schauspieler keine falsche Scheu und postet seinen Flugzeug-Luxus: "Heute hatte ich mal keine Lust, mein eigenes Flugzeug zu nehmen. Also habe ich mich hier in die erste Klasse eingebucht. Und ich kann sogar bequem mit meinem Computer auf dem Schoß sitzen und Videospiele spielen."



Der 32-Jährige wurde an seiner Schule entdeckt und hatte mit 17 seine Filmrolle in "Monte Cristo". Danach ging es steil bergauf und er spielte schon mit 20 neben Größen, wie Sienna Miller. Seinen Durchbruch gelang ihm dann 2013 in dem Film "Man Of Steel" als Superman.