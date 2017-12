Herbert Knaup: Dramatischer Blitzeis-Unfall!

Gerade jetzt wo die Temperaturen immer weiter sinken und in vielen Teilen Deutschlands Schnee fällt, stöhnen Autofahrer wieder genervt auf. Denn bei Glatteis auf den Straßen zu fahren, kann brandgefährlich sein. Diese Erfahrung musste auch Schauspieler Herbert Knaup machen. Wie er jetzt erzählt, hätte er auf einer vereisten Straße beinahe sein Leben gelassen.

„Ich hatte einen Blitzeis-Unfall“, sagt er der Zeitschrift ‚Freizeitwoche’. „Mein Auto war ins Schleudern geraten, ich hatte voll und ganz die Kontrolle darüber verloren, drehte mich und dachte nur noch, ich müsste sterben!“ Ein grauenvoller Moment im Leben des 61-jährigen. Doch er hatte unfassbares Glück! Wie durch ein Wunder kam sein Wagen zum Stehen und Herbert Knaup konnte unversehrt aussteigen. Doch dann schon direkt der nächste Schock!

„Ich kletterte über die Leitplanke, um mich auf einem nahegelegenen Parkplatz in Sicherheit zu bringen, da bereits weitere Autos über das Blitzeis rutschten“, erinnert er sich weiter. Dann sah er plötzlich ein anderes Fahrzeug auf sich zurasen und blickte dem Tod ein zweites Mal ins Auge! In letzter Sekunde konnte er zur Seite springen und sich vor dem Auto retten. „Ich habe zweimal in kürzester Zeit überlebt“, so der Schauspieler erleichtert.

Doch die Fahrerin des Autos hatte nicht so viel Glück wie er. „Das Mädchen im Auto, das mich fast getroffen hätte, ist seither querschnittsgelähmt. Da kann man sich zu Recht fragen, wo denn ihr Schutzengel war“, sagt Herbert Knaup erschüttert. Dieser Vorfall hat ihm einmal mehr vor Augen geführt, wie wichtig es ist jede einzelne Sekunde des Lebens zu genießen. Es kann so schnell vorbei sein...