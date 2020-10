Herbert Kretzmer: Die "Les Misérables" Theater-Ikone ist tot

Trauriger Abschied von einer Ikone

Kretzmer arbeitete nicht nur als Journalist, sondern auch als Liedtexter. Im Laufe seiner Karriere schrieb er diverse Texte. Er arbeitete auch an dem Song "She" mit, der in Filmen wie "Notting Hill" und "Love and Other Disasters" verwendet wurde.

Seinen größten Erfolg feierte er jedoch mit seinem Werk "Les Misérables". Für seine Songs in dem Musical erhielt er nicht nur einen Tony-Award, sondern auch einen Grammy. Außerdem arbeitete er für die Verfilmung des Musicals an Texten, die beispielsweise von Hugh Jackman gesungen wurden.

1961 gab Kretzmer Elisabeth Margaret Wilson das Ja-Wort. Die beiden waren bis 1973 verheiratet und bekamen zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Rund 15 Jahre nach der Scheidung trat er erneut vor den Traualtar - dieses Mal mit seiner großen Liebe Sybill Server, die er während einer Premiere kennenlernte.

