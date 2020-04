"Herr der Ringe"-Star Bruce Allpress ist tot!

Bruce Allpress ist tot! Der Schauspieler schloss bereits vergangen Donnerstag in seinem Haus in Auckland für immer seine Augen.

Die Familie von Bruce Allpress gibt seinen Tod bekannt

In einem rührenden Statement wenden sich die Angehörigen von Bruce Allpress an seinen Fans. So heißt es, dass die "Liebe" von Bruce zu den darstellenden Künsten durch seine Mutter inspiriert wurde, die ihn als Kind zu Amateurtheaterproduktionen mitnahm. Der 89-Jährige war knapp 60 Jahre im Film- und -Business tätig. In den 1960er konnte er sich eine Rolle in "The Cheeseman Singer Series" ergattern. Ebenfalls war er in einigen -Produktionen zu sehen. In Peter Jacksons -Hit "Der Herr der Ringe - Die zwei Türme" verkörperte Allpress die Rolle des Aldor.

Bruce Allpress hinterlässt eine große Lücke

Nicht nur beruflich hinterlässt Bruce ein klaffendes Loch. Auch privat müssen seine fünf Kinder Susan, Jane, Michael, Anna und Peter nun den Verlust ihres Vaters verkraften. Schauspielkollege Peter Elliott würdigte den 89-Jährigen via Socail Media zum Abschied mit den Worten: "Ich habe unsere Interaktionen immer sehr genossen. Und Bruce' großartiger Humor und seine fiesen Jokes waren legendär."

