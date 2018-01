Herzinfarkt - Dieter Wedel wurde ins Krankenhaus eingeliefert!

In den letzten Wochen sorgte Dieter Wedel für viele Schlagzeilen. Wurde ihm der Stress jetzt zu viel? Wie "Bild" berichtet. erlitt der Regisseur eine Herz-Attacke. Er befindet sich im Krankenhaus!

"Derzeit befindet sich Dieter Wedel in einem Krankenhaus."

In einer Erklärung bestätigt ein Sprecher, dass Dieter Wedel im Krankenhaus liegt. "Derzeit befindet sich Dieter Wedel in einem Krankenhaus. Nach den Ereignissen der letzten zwei Wochen ist er gesundheitlich angeschlagen."

Und auch Dieter Wedel meldet sich zu Wort. "Seit mehr als zwei Wochen sehe ich mich einer nicht enden wollenden Flut schwerster, öffentlich in den Medien erhobener Anschuldigen und Vorwürfen ausgesetzt. Der Umfang und die Art und Weise dieser Beschuldigungen haben mich zutiefst verstört und erschüttert. Und auch die Tatsache, dass es nicht aufhört."

Dieter Wedel: Vorwürfe wegen sexueller Belästigung

In den letzten Wochen warfen Frauen dem Star-Regisseur sexuelle Übergriffe vor. Gleich mehrere Frauen erklärten im ZEITmagazin, Dieter Wedel habe sie belästigt. Der 75-Jährige streitet allerdings alle Vorwürfe ab. Jetgzt spricht er sogar von Erpressung. "Ich höre von Menschen, denen fünfstellige Beträge für Aussagen gegen mich angeboten wurden. Sie haben den Eindruck, dass mit enormem Aufwand Recherchen durchgeführt werden, deren Ergebnis aber von vornherein feststeht, denn als sie sich positiv über mich geäußert haben, wurden sie nicht zitiert. Andere vermeintliche Zeuginnen haben in den letzten Tagen versucht, mich zu erpressen. Wenn ich ihnen nicht eine noch höhere Summe anböte als Verlage oder Zeitungen, von denen sie angesprochen wurden, würden sie mich sofort – unabhängig vom Wahrheitsgehalt – belasten", heißt es weiter in dem Statement.