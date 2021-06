Herzogin Camilla: Jetzt packt sie über die Queen aus

Auch wenn die Queen die letzten Monate ein paar sehr schlimme Schicksalsschläge verkraften musste, lässt sich die Monarchin nicht unterkriegen. So scheint sie auch aktuell viel Freude an dem traditionellen Ascot-Pferderennen zu haben. Laut "Leute heute" soll die Frau von Prinz Charles nun offenbart haben: "Für jeden, der Pferderennen liebt, ist es die wichtigste Woche. Und die Queen kennt Namen und Geschichten jeden Pferdes, dass sie jemals gezüchtet hat. Ich kann mich kaum an das Pferd vom vergangenem Jahr erinnern, aber das Wissen der Queen ist allumfassend." Wow! Was für ein intimer Einblick hinter die Palastmauern, der erneut beweis: Queen Elizabeth ist auch mit 95 Jahren nach wie vor ein Fels in der Brandung für das britische Königshaus.

Ob die Royals in der nächsten Zeit wohl noch mehr Details dieser Art preis geben? Wir können gespannt sein...