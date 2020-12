Herzogin Camilla: "Let's Dance"-Hammer! Sie wird bei der britischen Ausgabe zu sehen sein

Doch die 73-Jährige wird leider nicht als Kandidatin über das Tanzparket schwingen. Wie "The Sun" berichtet, wird sich die Herzogin in zwei Clips, die bereits vorab gedreht wurden, im Finale an die Zuschauer, Tänzer und an das Produktionsteam wenden. Sie möchte sich bei ihnen dafür bedanken, dass sie in dieser schweren Zeit den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und sie aufmuntern konnten.

Camilla selbst ist eine begeisterte Tänzerin, würde am liebsten komplett an der Show teilnehmen. Doch das geht nicht. "Camilla sagte, dass es immer ihr Traum war, in der Sendung aufzutreten, aber das königliche Protokoll würde es wahrscheinlich nicht erlauben", so ein Insider gegenüber "The Sun". Deswegen freut sie sich, wenigstens so ihren Teil beizutragen.

Ehe-Drama bei Prinz Charles und Herzogin Camilla. Alle Informationen gibt es im VIDEO: