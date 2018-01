Herzogin Camilla: Trauriges Ehe-Aus

Jetzt muss Herzogin Camilla ganz besonders für ihren Sohn Tom Parker Bowles da sein! Wie britische Medien berichten, haben sich der Gastronomiekritiker und seine nach Frau nach 12 Jahren Ehe getrennt!

Wie weiter berichtet wird, soll Tom Parker Bowles sogar schon ausgezogen sein und wohnt nun drei Kilometer von dem gemeinsamen Haus entfernt in einem Aparment. Freunde verrieten, dass es in der Ehe schon länger kriselte. Doch was wird jetzt aus den beiden Enkeln von Herzogin Camilla?

Finden Tom Parker Bowles und seine Frau wieder zusammen?

Für die gesamte Familie ist es sicher keine einfache Situation. Doch noch gibt es offenbar Hoffnung. "Die beiden haben deutlich klargestellt, dass ihre Trennung noch nicht endgültig ist und sie sich auch nicht scheiden lassen. Es geht hier nicht um Affären, den beiden liegt nur die Stabilität und das Glück ihrer Kinder am Herzen", verriet ein Insider "Sun".

Für die Kinder wäre wirklich zu hoffen, dass sich Tom und seine Frau tatsächlich wieder zusammenraufen...