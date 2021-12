Herzogin Camilla & Prinz Charles: Jetzt wird es richtig bitter!

Eigentlich sollte auf dem "Instagram"-Account der royalen Familie lediglich ein Post geteilt werden, auf dem Camilla dabei zu sehen ist, wie sie an einem Dinner zu Ehren des "Bataillone der Rifles" teilnimmt. Doch die Resonanz unter den Schnappschüssen könnte nicht negativer ausfallen. So wettern die Briten: "Wie kann Camilla Harry und William ins Gesicht sehen, nachdem was sie Prinzessin Diana angetan hat?" sowie "Diana sollte Königin werden". Autsch! Harte Worte, die an Camilla sicherlich nicht spurlos vorüber gehen. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass die Herzogin nach dem Tod von Lady Diana alles dafür getan hat, um beim britischen Volk beliebt zu sein. Wie Camilla mit diesen Anfeindungen umgehen wird? Wir können gespannt sein...