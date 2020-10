Herzogin Kate: Am Ziel ihrer Träume! Sie kann ihr Glück nicht mehr verbergen

Da freut sich aber jemand! Und wie! Es ist ja nicht unbedingt selten, dass man Herzogin Kate lachend erlebt. Aber so strahlend, so losgelöst und offenbar einfach nur glücklich haben wir sie nun doch schon länger nicht mehr gesehen. Noch ein bisschen mehr erschlankt traf sie sich im Londoner Battersea Park mit Müttern und plauderte mit ihnen darüber, wie sie die Corona-Zeit durchlebt haben.

Eines war auf jeden Fall ziemlich schnell klar: Herzogin Kate hat die letzten Wochen anscheinend ziemlich genossen. Und schon will man in Großbritannien auch den Grund dafür wissen: Sie sei so froh, dass sie Meghan (39) endlich los ist! Und es ist auch absehbar, dass sie sich in nächster Zeit nicht großartig mit ihrer Schwägerin herumärgern muss. Denn: Harry (36) und Meghan tüten momentan gerade einen Mega-Deal nach dem anderen in den USA ein, haben ein neues Zuhause gefunden. Das zeigt doch, dass sie weder Zeit noch Lust haben, mit Baby Archie (1) nach England zurückzukehren.

Herzogin Kate blüht auf

Jedenfalls: Der ganze Streit hat Kate ziemlich mitgenommen. Mit Sicherheit wollte sie anfangs zu Meghan eine gute Beziehung aufbauen – allein schon, weil sie Harry so sehr mag. Aber es passt einfach nicht. Öffentliche Auftritte zu viert waren für alle Beteiligten zum Schluss nur noch eine Qual.