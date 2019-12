Herzogin Kate: Aus und vorbei! Jetzt reicht es ihr endgültig!

Es wird nicht ruhig bei den Windsors! Erst vor einigen Wochen sorgten Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihren Enthüllungs-Interviews für jede Menge Negativ-Aufsehen. Wie die beiden berichteten, soll ihnen das Leben im Zeichen der Krone manchmal ganz schön zusetzten. Vor allem für ein absolutes "No-Go"!

Herzogin Kate & Prinz William: Großes Drama um ihre Kinder!

Herzogin Kate war außer sich vor Wut

Wie nun eine Quelle laut "OK!" behauptet, soll Herzogin Kate, nachdem sie von den Interviews von Harry und Meghan erfuhr, ihre Emotionen nicht mehr im Griff gehabt haben: "Sie fühlt sich von ihrer Schwägerin hintergangen, beide schrien sich an, Kate war den Tränen nah." Oh je! Doch damit nicht genug! Wie es weiter heißt, soll Kate einen genauen Plan verfolgen, um Meghan in ihre Schranken zu weisen. Dabei soll ihr vor allem das Königreich Schweden als Vorbild dienen: "Sie beobachtet, was in Schweden vor sich geht."

Herzogin Kate will einen radikalen Cut

Erst kürzlich wurde bekannt, dass König Carl Gustaf gerade zwei seiner drei Kinder von allen royalen Rollen entband und ihnen dazu ihre Apanage strich! Ein Modell, welches Kate auch für Meghan und Harry fordert: "Kate könnte sich vorstellen, dass das auch mit Harry und Meghan geschieht." Angeblich sollen William und Charles bereits hinter Kates Entscheidung stehen. Nur die Queen stellt sich dagegen: "Aber nur, weil das Königshaus so schnell nach Prinz Andrews Sex-Eskapaden keinen neuen Skandal gebrauchen kann." Ob wohl jemals wieder Ruhe im britischen Königshaus einkehren wird...

