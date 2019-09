Herzogin Kate: Baby-Hammer! Dieses Foto lüftet ihr süßes Geheimnis!

Ist schwanger, oder ist sie es nicht? Seit Wochen halten sich die Gerüchte, dass die schöne Frau von Prinz William erneut in anderen Umständen sein soll. Ein jetzt aufgetauchtes Foto könnte nun Klarheit verschaffen...

Herzogin Kate möchte noch ein viertes Kind

Obwohl Herzogin Kate erst im vergangen Jahr ihren süßen Sohn Prinz Louis zur Welt brachte, sollen Kate und William mit der Baby-Planung noch nicht abgeschlossen haben. Wie es heißt, soll sich die noch ein viertes Kind wünschen, um ihr Familienglück zu krönen. Kein Wunder somit, dass in den letzten Wochen immer wieder darüber spekuliert wurde, ob die Beauty bereits in anderen Umständen ist. Egal wo Kate erscheint, steht ihr Bauch stets im Fokus des Geschehens. So auch jetzt...

Versteckt Kate auf diesem Foto etwa ihren Baby-Bauch?

Kate überrascht mit Bauch-Schnappschuss

Am vergangen Dienstag eröffnete Kate den Kinderspielplatz "Back to Nature" im Garden Wisley im englischen Woking. Mit von der Partie: -Persönlichkeit und Kochbuchautorin Mary Berry. Die beiden Frauen schienen sich zu dem Anlass so prächtig zu verstehen, sodass eine Reihe von Schnappschüssen der beiden entstanden sind. Eines der Fotos sorgt nun jedoch für besonders viel Aufmerksamkeit. Der Grund: Mary Berry legt auf dem Bild ihre Hand schützend auf Kates Bauch! Hat Kate ihr etwa in dem Moment verraten, dass sie Baby Nummer vier erwartet? Ein offizielles Statement wurde dazu vom Palast bis jetzt noch nicht abgegeben. Wir können also weiterhin gespannt sein...

