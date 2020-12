Herzogin Kate: Baby-Jubel! Die Öffentlichkeit ist bereits informiert!

In der letzten Zeit wurde immer wieder berichtet, dass auch Kate und William erneut an der Nachwuchsplanung arbeiten sollen. So machten erst kürzlich Gerüchte die Runde, dass Kate sogar Zwillinge erwarten soll. Was an den Baby-Spekulationen jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bleibt somit eigentlich nur abzuwarten, ob die beiden durch die Baby-News von Pippa ihre eigene Familienplanung wieder mehr vorantreiben werden...