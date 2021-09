Herzogin Kate: Baby Nummer 4! Ausgerechnet Prinz George hat sich verplappert

Wie schön! Ein Geschwisterchen für George, Charlotte (6) und Klein Louis (3). Ein Lichtblick nach der schweren Zeit. Der Tod von Prinz Philip († 99) im April, der Sex-Skandal um Prinz Andrew (61), die Eheprobleme von Prinz Charles (72) und Camilla (74) und die ewigen Eskapaden von Herzogin Meghan (40) und ihres Pantoffelhelden Harry (37).

Da kommt die Nachricht gerade recht! Charlotte wünscht sich eine kleine Schwester. George kann es kaum erwarten, ihm soll es egal sein, ob Mädchen oder Junge. Und Louis? Er hätte eigentlich lieber einen Hund! Nun, das Baby lässt sich nicht mehr abbestellen. Aber wegen eines Hundes kann Louis ja nochmal mit Mama und Papa reden.

Nun hofft man in England, dass Kate ihre vierte Schwangerschaft recht gut übersteht und dass sie nicht wieder an "Hyperemesis gravidarum" leidet, einer sehr schweren Form der Übelkeit. Bisher haben ihr manchmal Lavendelkekse geholfen. Die Edelkonditorei im Londoner Stadtteil Knightsbridge, die eben diese Kekse backt, steht für Kates Bestellung bereit. Aber am schönsten wäre es ja für die beliebte Herzogin, es ginge ohne...