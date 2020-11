Herzogin Kate: Besorgniserregende Bilder! Wie geht es ihr wirklich?

Via Instagram meldet sich Herzogin Kate zu der von ihr initiierten Umfrage "Five Big Questions" zu Wort. Dabei geht es um die Erziehung von Kindern unter fünf Jahren. Kate wollte wissen, was die Bevölkerung über die Bedeutung der ersten Lebensjahre der Kinder denkt. In dem Video verrät sie, dass die Ergebnisse dazu demnächst ausgewertet werden. Eigentlich ein Grund zur Freude! Doch ihre Fans haben nur Augen für Kates traurigen Gesichtsausdruck.

"Sie sieht nicht gut aus, nachdem Lupo gestorben ist" sowie "Hat sie vorher geweint? Oder war sie zu müde?", sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post finden lassen. Oh je! Wie es Kate wohl wirklich geht? Bis jetzt äußerte sich der Palast noch nicht dazu...