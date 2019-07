Herzogin Kate: Bittere Abfuhr für die schöne Frau von Prinz William!

Oh je! Arme ! Das Kate und William zu Herzogin Meghan nicht das beste Verhältnis haben, ist definitiv nichts Neues. Wie jetzt jedoch enthüllt wurde, ist Meghan nicht die erste Frau von Harry, mit der Kate und Co. nicht zurecht kamen...

Prinz William & Prinz Harry: Jetzt kommt die traurige Wahrheit raus!

Die Ex von Prinz Harry lehnte Herzogin Kate ab

Während aktuell in seiner Meghan das große Liebes-Glück gefunden hat, sah es vor knapp zehn Jahren noch ganz anders im Gefühls-Leben des Prinzen aus. So führte er zwischen 2004 und 2009 eine On-Off-Beziehung mit Chelsy Davy, die medial für jede Menge Aufmerksamkeit sorgte. Ein Jahr vor Chelsy und Harry fing auch William an, seine Kate zu daten. Was viele dabei jedoch nicht wusste, zwischen Kate und Chelsy herrschte zu diesem Zeitpunkt Eiszeit.

Kate musste herben Tiefschlag verkraften

Wie nun enthüllt wurde, soll Herzogin Kate der Freundin von Prinz Harry damals eine Freundschaft angeboten haben. Das Traurige dabei: Chelsy zeigte kein Interesse an dem Angebot der Herzogin. So erklärt Biografin Katie Nicholl in ihrem Buch Kate: "The Future Queen": "Ihre Freundschaft mit Chelsy war lauwarm; es waren völlig andere Charaktere und die sprudelnde Simbabwerin vertrug sich besser mit deren Schwester Pippa." Oh je! Arme Kate. Erst 2008 sollen die beiden Frauen zueinander gefunden haben. Ein Jahr später wurde dann das Aus von Harry und Chelsy offiziell bekannt gegeben.