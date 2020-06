Herzogin Kate: Bittere Abrechnung! Jetzt bricht sie ihr Schweigen!

In der letzten Woche nahm Herzogin Kate an einer virtuellen Schulversammlung teil und gab den Schülern einen emotionalen Einblick in ihr Innerstes. So erklärte sie: "Wir haben alle unsere Höhen und Tiefen, besonders wenn sich Dinge in unserem Leben ändern, wie sie es in letzter Zeit auf so viele Arten getan haben. Dies kann dazu führen, dass wir eine Vielzahl unterschiedlicher Gefühle haben." Ebenfalls ergänzte sie: "Manchmal können diese Gefühle gut sein, aber manchmal können sie unangenehm sein und wir fühlen uns besorgt, wütend oder verärgert." Oh je! Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass es auch Kate bald wieder besser geht...