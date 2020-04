Herzogin Kate: Bittere Enthüllung!

Huch, so kennen wir ja gar nicht! Obwohl die schöne Frau von eigentlich für ihre fröhliche Art bekannt ist, fällt ihr das Lächeln aktuell ganz schön schwer...

Herzogin Kate: Fies beleidigt von Herzogin Meghan!

Herzogin Kate gab sich immer Mühe

Obwohl Herzogin Kate seit Jahren ein fester Bestandteil der königlichen Familie ist, gibt sich die immer wieder Mühe, zu allen ein enges Verhältnis zu haben. Vor allem aber zu soll Kate einen besonders engen Kontakt gepflegt haben. So berichtet nun ein Insider gegenüber "Women's Weekly", dass Harry von Kate stets als "Schwester, die er nie hatte" gesprochen haben soll. Doch nach der Hochzeit von Harry und Meghan wurde alles anders. Das Kate somit auch der aktuelle Abschied von Harry zu schaffen macht, ist kaum verwunderlich...

Kate leidet unter der Trennung

Ab dem 01. April tritt der "Megxit" in Kraft und Harry und Meghan sich keine Mitglieder mehr des britischen Königshauses. Aktuell sollen die beiden in Los Angeles weilen, um sich dort ein neues zu Hause zu schaffen. Für Kate eine furchtbare Situation. So erklärt die Quelle weiter: "Sie sagte ihm, sie habe einen Bruder verloren." Der Abschied von Harry soll ihr sogar so schwer gefallen sein, dass Kate dabei in Tränen ausgebrochen sein soll. Oh je! Ob sich die Wogen wohl jemals wieder glätten werden?

