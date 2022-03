Herzogin Kate: Bittere Familien-Tragödie! Sie muss jetzt ganz stark sein

Kate ist für James da

Der Brite möchte, dass sein Beispiel Schule macht: Um anderen Betroffenen zu helfen, wurde er Botschafter der Charity-Organisation "Pets As Therapy" (zu Deutsch: Haustiere als Therapie). James kennt das Gefühl, keinen Ausweg mehr zu sehen und sich in schwere Gedanken zu verlieren, bis die ganze Welt ein endloser dunkler Tunnel zu sein scheint. Natürlich war seine große Schwester Kate so gut es ging für ihn da, schließlich ist ihr Herzensprojekt die "Heads Together"-Initiative, die sich der mentalen Gesundheit widmet.

Doch James weiß mittlerweile, wer ihm in seinen düstersten Stunden am wirkungsvollsten geholfen hat – eine kleine Schar vierbeiniger "Therapeuten": Vor allem seiner Hündin Ella verdanke er "sein Leben", so James. Auf langen Spaziergängen mit Ehefrau Alizée Thevenet und den weiteren fünf Fellnasen, Zulu, Inka, Luna, Mabel und Nala, schöpft er immer wieder Kraft. Auf Instagram bedankte sich der Unternehmer, der u. a. gesundes Hundefutter vertreibt, nun bei seinen Vierbeinern für ihre bedingungslose Liebe und ihren Beistand. Wie rührend!

Alles über Stars und Sternchen sowie noch mehr exklusive Geschichten gibt es in der neuen "Closer"! Jeden Mittwoch am Kiosk erhältlich!

Versteckte Depression - Diese Anzeichen warnen dich: