Herzogin Kate: Bittere Tränen! Der Schmerz sitzt tief!

Wie Herzogin Kate erklärt, hat sie in dieser schweren Zeit vor allem ihre Eltern jeden Tag enorm vermisst. So erläutert sie, laut "Mirror", bei einem Besuch in einem Gartencenters in Norfolk: "Ich habe sie lange nicht gesehen und vermisse sie." Oh je! Was für eine traurige Beichte! Kate hätte in den vergangen Wochen die Unterstützung von Mama Carole und Papa Michael Middleton gut gebrauchen können. Wann die Beauty ihre Eltern wohl das nächste Mal sehen wird? Wir können gespannt sein...