Herzogin Kate: Bittere Tränen! Sie kann ihre Gefühle nicht mehr verstecken!

Oh je! Was ist nur bei los? Wie nun berichtet wird, soll ihr der Abschied von Prinz Harry und Herzogin Meghan schwerer fallen, als viele Royalisten vermuten...

In der letzten Woche waren und dabei zu sehen, wie sie ihre letzten Termine als absolvierten. Nicht nur für ihre Fans alles andere als leicht. Auch die königliche Familie steht vor der Herausforderung, die Lücke zu schließen, die Harry und Meghan hinterlassen. Doch während in der letzten Zeit immer wieder darüber berichtet wurde, dass zwischen Herzogin Kate, Harry und Meghan Eiszeit herrschen soll, wirft die jüngste Enthüllung nun ein ganz neues Licht auf die Ereignisse...

Herzogin Kate ist traurig

Wie nun ein Insider gegenüber "Sun" berichtet, soll Herzogin Kate enorm unter dem Abschied von Harry und Meghan leiden. So erklärt die Quelle: "Sie, Harry und William waren so ein fröhliches Trio, Sie ist sehr traurig über alles, was passiert ist." Weiter fügt der Insider hinzu: "Um ehrlich zu sein glaube ich, dass Kate das alles zu schaffen macht." Oh je! Ob sich die Wogen bei den Royals wohl jemals wieder glätten werden? Wir können definitiv gespannt sein...

