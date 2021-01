Herzogin Kate: Bitterer Streit mit der Queen! Heftig, was jetzt ans Licht kommt!

Auch wenn Kate zu den absoluten Familienlieblingen der Queen gehört, soll die Frau von Prinz William auch schon des Öftern bei der Königin für Kopfzerbrechen gesorgt haben. So ist es den Royals eigentlich untersagt, bei öffentlichen Auftritten umarmt zu werden. Eine Regel, mit der Kate so gar nichts anfangen konnte und sich mit ihrer Meinung gegen die Grundsätze der Queen stellt. So berichtet nun eine Quelle gegenüber "Life & Style": "Kate setzt sich durch, auch wenn es bedeutet, dass sie die Queen herausfordert." Doch damit nicht genug...