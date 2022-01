Herzogin Kate: Böse Überraschung zum 40. Geburtstag

Kates Schwager Prinz Harry und seine Frau Meghan hatten in der Vergangenheit bekanntlich noch nie ein Gefühl für richtiges Timing – oder doch? Wie ist anders zu erklären, dass immer wieder besondere Anlässe im britischen Königshaus von ihren "Neuigkeiten" überschattet wurden? So wie die Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank 2018, als Meghan noch während der offiziellen Feierlichkeiten ihre erste Schwangerschaft verkündete. Auch das Skandal-Interview bei Oprah Winfrey im März 2021, Harrys Abrechnung mit seiner Familie im Mai in der Doku "The Me You Can’t See", die Veröffentlichung des "Time 100"-Covers im September – das alles schienen genau kalkulierte Einschläge in die meterdicken Mauern des Buckingham Palace gewesen zu sein. Und der nächste Angriff ist bereits angekündigt: In diesem Jahr will Harry seine Enthüllungs-Autobiografie veröffentlichen. Ausgerechnet – oder besser: genau – im Jahr des 70. Thronjubiläums der Queen.