Herzogin Kate: Botox-Schock!

Oh je! Was ist nur bei los? Eigentlich ist die schöne Frau von Prinz William für ihre natürliche Schönheit bekannt. Doch jetzt das Erschreckende...

Herzogin Kate: Botox Panne?

Wie nun durch den Schönheitschirurg Dr. Munir Somji gegenüber "New York Post" berichtet, soll sich Kate in der Vergangenheit ein paar Botox-Behandlungen unterzogen haben. So erklärt er: "Unsere Kate liebt ein bisschen Baby-Botox." Dabei soll es sich um einen Eingriff handeln, bei dem Botulinumtoxin in das Gesicht injiziert wird, um die darunter liegenden Muskeln einzufrieren." Doch was ist dran an den Gerüchten?

Der Palast meldet sich zu Wort

Obwohl sich der Palast so gut wie nie zu privaten Belangen der Royales äußert, heißt es nun, dass an den Botox-Behauptungen absolut nichts dran ist und sie "kategorisch nicht wahr" sind. Selber äußerte sich Herzogin Kate noch nicht zu den Behauptungen. Wir können also weiterhin gespannt sein, ob die dazu noch ein Statement abgibt...

