Herzogin Kate: Camilla stellt sie in den Schatten

Der Staatsbesuch von Felipe (49) und Letizia (44) wurde auch zum Triumphzug für Camilla (70) – der Weg zum Thron scheint für sie nun geebnet.

Für Royalisten eine kleine Sensation. Die Herzogin von Cornwall stand bei diesem wichtigen Termin überraschend im Fokus. Sie durfte mit Prinz Charles (68) den hohen Besuch begrüßen, bevor es zum offiziellen Empfang in den Buckingham-Palast ging. Niemand hätte gedacht, dass sie Williams (35) Frau derart in den Schatten stellt. Das Protokoll platzierte Kate (35) beim Staatsbankett abseits an der Festtafel. Ein Affront – ihr Gesicht sprach Bände...