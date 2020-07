Herzogin Kate: Das denkt sie über Herzogin Meghan!

Wie nun in dem Buch "Royals at war" berichtet wird, soll Kate in der Dating-Phase von Harry und Meghan probiert haben, ihn zu beschützen. So heißt es: "Sie hat ihn behutsam daran erinnert, dass er jemanden datet, der ein komplett anderes Leben, eine andere Vergangenheit und Karriere geführt hat und dass es viel Zeit, Sorgfalt und Aufmerksamkeit kosten würde, um sie in sein Leben zu integrieren." Der Rest ist Geschichte...