Herzogin Kate: Das ist ihr After-Baby-Body-Geheimnis!

Jetzt wurde das Geheimnis endlich gelüftet! Obwohl in diesem Jahr mit der Geburt von Prinz Louis bereits ihr drittes Kinde zur Welt brachte, ist die royale Mama nach wie vor in "Top-Shape"! Für viele Frauen absolut beneidenswert! Doch was sind Kates Tipps und Tricks?

Herzogin Kate verzaubert mit Zara-Kette

Herzogin Kate: Trotz Baby eine Traumfigur

Bereits nach den Geburten von und überraschte die dreifach Mama alle royalen Fans mit ihrem Wow-Body. So auch kurz nach der Geburt von Prinz Louis. Die schöne Frau von konnte dabei beobachtet werden, wie sie ohne lästige Baby-Pfunde bei der royalen Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan gertenschlank in der Öffentlichkeit erschien. Doch wie schafft die Herzogin das nur?

Herzogin Kate: Das sind ihre Diät-Tricks

Wie nun durch "Daily Star" berichtet wird, soll die Herzogin auf zwei Diät-Tricks schwören. Zum einen soll sich Kate nach der Geburt an die Dukan-Diät gehalten haben, bei der sie viel Eiweiß, wenig Kohlenhydrate und wenig Fett zu sich genommen haben soll. Zum anderen soll sich Kate einer Hypnosetherapie unterzogen haben, um Heißhungerattacken zu vermeiden und um ihren Fokus auf gesunde Lebensmittel zu lenken. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Fakt ist jedoch: So, oder so ist Kate in absoluter Top-Form!