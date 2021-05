Herzogin Kate: Die Queen macht sie jetzt zur Königin

Und Elizabeth ist eine kluge Monarchin. Nimmt sie doch die Meinung der Briten sehr ernst. Obwohl sie die Hoffnung auf eine Stimmungsänderung im Volk nie aufgab, schmiedete die Queen trotzdem einen Geheimplan. Nur wenige wurden dafür ins Vertrauen gezogen. Allen voran ihre geliebte Schwiegertochter Sophie von Wessex (56). Die war es auch, die Kate nach ihrer Hochzeit mit William 2011 bei der Eingewöhnung in die Familie unterstützte, an ihre zukünftigen Aufgaben heranführte. Mit Erfolg!

"Die Königin bewundert Kates Professionalität, ihr Engagement und ihre Fähigkeit, das königliche Leben in Schwung zu bringen, ohne nervös zu werden", so ein Hofinsider laut "Das Neue". Die Queen hat also eine perfekte Nachfolgerin, die die Monarchie für die nächsten Jahrzehnte sichern kann. Denn die Queen merkt, dass ihr für so große Aufgaben die Kräfte schwinden. Die ihr noch verbleibende Zeit will sie nun als Ur-Oma genießen. "Sie liebt es, kleine Geschenke in den Zimmern der Ur-Enkel zu hinterlassen", verriet Kate.

Mit ihrem Rückzug aus dem royalen Alltag neigt sich eine Ära dem Ende. Mit Kate als nächste Königin und Sophie als deren Stütze blickt die Queen jedoch hoffnungsvoll in die Zukunft.