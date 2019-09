Herzogin Kate: Diese Ohrringe kosten knapp 2 Euro!

Das ein echter Sparfuchs ist, ist definitiv nichts Neues. Bei einem ihrer jüngste Aufritte schlug sich die Herzogin nun jedoch selbst! Der Grund: Kate trug Ohrringen, die von ihren Fans für 1,70 Euro nach geschoppt werden können...

Herzogin Kate: SO günstig ist ihr Kleid!

Herzogin Kate trägt Günstig-Ohrringe!

Im Rahmen des "Back to Nature" Festivals besuchte Herzogin Kate am Dienstag den Royal Horticultural Society Garden im südenglischen Surrey. Die bestach dabei in einem pastellblauen Blumenkleid, welches nicht nur ihre Figur, sondern auch ihren Teint perfekt in Szene setzte. Doch nicht nur Kates Kleid sorgte bei ihrem Auftritt für jede Menge Aufsehen! Vor allem die Ohrringe der Beauty, stachen ihren Fans ganz besonders ins Auge! Wie nämlich "The Sun" berichtet, sind diese gerade bei "Accessorize" für knapp 1,70 Euro im Sale erhältlich! Wow! Was für ein Schnäppchen...

Herzogin Kate ist mit ihren 1,70 Euro Ohrringen sichtlich glücklich: imago images / PA Images

Herzogin Kate ist sparsam

Schon in der Vergangenheit war die schöne Frau von Prinz William, bei öffentlichen Auftritten, in preisgünstigen Looks zu bewundern. Während viele royale Damen eher auf treuer Designer-Teile setzen, ist Kate ein absoluter Fan der Modemarken "Zara", " ", oder "Arket". Vor allem für ihre Fashion-Anhänger ein ganz klarer Vorteil! Schließlich haben sie so die Möglichkeit, den Look der Herzogin ganz einfach nach zu shoppen...

