Herzogin Kate: DIESE Schuhe gefallen der Queen überhaupt nicht!

Das ein absolute -Händchen besitzt, ist definitiv nichts Neues. Egal, wo die erscheint: Sie glänzt bei jedem Auftritt stets in einem perfekt gewählten Outfit. Umso verwunderlicher somit die Schuhwahl für ihren jüngsten Termin mit der Queen...

Herzogin Kate: Neuer Look! So haben wir sie noch nie gesehen!

Herzogin Kate empfängt die Queen

Im Rahmen der Chelsea Flower Show hatte Herzogin Kate die Möglichkeit, der Queen ihr Herzensprojekt näher vorzustellen. Bei einem Besuch der Queen auf dem Show-Gelände waren die Herzogin und die Großmutter von dabei zu beobachten, wie Kate die Monarchin durch ihren "Zurück in die Natur"-Garten führte. Aber nicht nur der königliche Besuch auf dem Garten-Areal sorgte für mächtig Aufsehen. Auch Kates Schuhwahl warf bei einigen Royalisten eine Reihe von Fragen auf.

Herzogin Kate fühlt sich in ihrem Look sichtlich wohl : Getty Images

Herzogin Kate im falschen Schuhwerk

Zu ihrem Termin mit der Queen erschien Herzogin in einem floralem Kleid des Labels Erdem und legte damit einen absoluten Wow-Auftritt hin. Kates Schuhwahl wird die Queen jedoch weniger erfreut haben. Der Grund: Kate kombinierte ihr Kleid in Midilänge mit Wedges. Die Schuhe, die Kate mit einem durchgehenden Korkabsatz ein wenig größer zauberten, darf sie eigentlich in der Anwesenheit der Queen nicht tragen. Upps! Was die Queen darüber denkt, ist nicht bekannt. Allerdings wird die Kate diesen Mode-Fauxpas sicherlich verzeihen, bekanntlich ist die Queen ein absoluter Kate-Fan! Daran ändern auch ein Paar Schuhe nichts...