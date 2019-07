Herzogin Kate: DIESE Schuhe gibt es zum Schnäppchenpreis!

hat das Stilgefühl im Blut! Egal wo die schöne Frau von erscheint: Kate hat immer das richtige Outfit parat. Doch damit nicht genug! Während andere royale Damen auf teure Designer-Roben setzt, ist Kate eine waschechte Schnäppchenjägerin!

Herzogin Kate: DIESES Kleid gibt es jetzt im "Sale" zum Schnäppchenpreis!

Herzogin Kate in 40 Euro Schuhen!

Wie nun einige Bilder von Herzogin Kate beweisen, ist sie ein absoluter Fan von weißen Stoff Sneakers der Marke Superga. Zuletzt trug die schöne Frau von Prinz William das Schuh-Modell bei der Chelsea Flower Show und bewies, dass sie auch in 40 Euro Schuhen einen absolut königlichen Auftritt hinlegen kann. Aber nicht nur bei ihren Tretern setzt Kate auf den Günstig-Preis!

Herzogin Kate liebt ihre weißen Sneakter von Superga! : Getty Images

Herzogin Kate liebt Kleider von der Stange

Auch bei ihren Kleidern mag es Kate gerne bodenständig! So war die Herzogin schon bereits des Öfteren dabei zu beobachten, wie sie zu öffentlichen Auftritten in Kleidern der Marken Zara oder erschie, die kaum teurer als 100 Euro waren. Für ihre Fans definitiv eine Sensation! Schließlich haben sie so die Möglichkeit, den Look der Herzogin ganz einfach nach zu shoppen!