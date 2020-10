Herzogin Kate: Dieser Auftritt sorgt für Aufsehen!

Via Instagram wendet sich Kate nun, im Rahmen der Auszeichnung des "Natur-Fotografen des Jahres", an ihre Community. Die schöne Frau von Prinz William ist Schirmherrin des austragenden National History Museums und wird den Gewinner einen Tag später bei einer virtuellen Zeremonie verkünden. Doch nicht nur die Ansprache von Kate sorgt bei den Royalisten für reichlich Aufsehen. Auch ihr Look steht im Fokus des Geschehens. So präsentiert sich die Beauty ihren Followern in ihrer ganzen Schönheit! Ihre Haare glänzen perfekt im Licht und ihr Make-up ist einfach makellos! Das so ein Auftritt von ihrer treuen Community nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...