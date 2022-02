Herzogin Kate: Dieser Entschluss versetzt William einen tiefen Stich!

Nachdem nun bekannt wurde, dass Kate offiziell die Nachfolge ihres Schwagers Prinz Harry in der Rugby-Schirmherrschaft antritt, ist nun ganz klar welchen Stand die Herzogin in der royalen britischen Familie hat. Sie ist damit nämlich die Erste, die eine der königlichen Schirmherrschaften des Bruders ihres Mannes William antreten durfte. Doch nicht nur das - mit dieser Amtsübernahme tritt sie in direkte Konkurrenz mit dem royal Thronfolger.

Prinz William ist nämlich bereits selbst Schirmherr der walisischen Rugby-Union. Sportlich gesehen hat seine Kate jedoch mit ihrer neuen Jobübernahme von Prinz Harry ganz klar die Nase vorn. Neben der jetzt neu dazugewonnenen Rugby Football League und der Rugby Football Union (RFU) ist die Herzogin schon königliche Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club und damit auch Stammgast beim Tennisturnier von Wimbledon.

Ob Prinz William die vielen neuen Aufgaben seiner Frau wirklich als wahre Konkurrenz sieht ist jedoch fraglich. Wahrscheinlich ist der Vater von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis einfach nur stolz auf seine sportbegeisterte Frau.

