Herzogin Kate: Dieser Leder-Look sorgt für Aufsehen!

Huch, so kennen wir Herzogin Kate ja gar nicht! Während ihrer Pakistan-Reise zeigt sich die Beauty nun in einem interessanten Leder-Look!

Aktuell befinden sich und auf Auslandsreise durch Pakistan und absolvieren einen öffentlichen Auftritt nach dem anderen. Bei einem ihrer jüngsten Termine sorgt Herzogin Kate nun jedoch für besonders viel Aufsehen...

Herzogin Kate verzaubert in Pakistan

Seit ihrer Ankunft in Pakistan zeigt sich Herzogin Kate jeden Tag aufs Neue in einem absoluten Wow-Outfit! Die schafft es dabei perfekt, einen Spagat zwischen der landesüblichen Kleidung sowie High Fashion hinzulegen. Einer ihrer jüngsten Auftritte sorgte nun jedoch für besonders viel Aufmerksamkeit! Der Grund: Beim Besuch des Chiatibo-Gletscher zeigte sich die Herzogin in einem ungewöhnlichen Leder-Look!

Herzogin Kate sieht in ihrem Leder-Look einfach super aus: Getty Images

Herzogin Kate überrascht in Leder-Look

Obwohl Herzogin Kate eher elegante Looks trägt, zeigte sich die Beauty nun beim Besuch des Chiatibo-Gletschers mit in einer Lederweste, die sie mit einem braunen Rock sowie Boots kombinierte. Abgerundet wurde ihr Outfit mit einer Bluse, die perfekt in das Ensemble passt. Kate macht Indiana Jones mit diesem Style definitiv Konkurrenz! Aber auch Prinz William entschied sich bei dem Termin für eine beigefarbene Chino und passt sich seiner Kate somit super an. Ein absolut gelungener Auftritt!

