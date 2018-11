Herzogin Kate: Dieses Accessoire ist für nur 20 Euro erhältlich!

Reddit this

Das den absoluten -Durchblick besitzt, ist definitiv nichts Neues. Die Herzogin ist regelmäßig dabei zu bewundern, wie sie bei öffentlichen Auftritten in perfekten Ensembles alle Mode-Herzen höher schlagen lässt. Doch nun die Überraschung. Während die Outfits der Herzogin meist in einem vierstelligen Preisrahmen liegen, ist nun ein Accessoire zum absoluten Schnäppchen-Preis erhältlich.

Klau den Look von Herzogin Kate!

Herzogin Kate gewinnt das Mode-Battle gegen Meghan

Seit der Hochzeit von und werden Meghan und Herzogin Kate in einen ständigen Style-Vergleich gestellt. Eine eindeutige "Gewinnerin" gibt es zwar nicht, allerdings scheint Herzogin Kate immer einen kleinen Vorsprung zu besitzen. Der Grund: Während Meghan meist von Kopf bis Fuß in Designer-Roben gekleidet ist, entscheidet sich Kate auch mal für ein preisgünstiges Kleidungsstück. So auch jetzt!

Die Samtschleife von Herzogin Kate ist zum Schnäppchenpreis erhältlich: Getty Images

Herzogin Kate trägt ein Accessoire für nur 20 Euro

Bei ihrem gestrigen Termin in Leicester bewies Herzogin Kate erneut, dass sie für jeden Anlass das richtige Outfit findet. In ihrem grau-karierten Mantel von Catherine Walker und den farblich passenden Pieces legte die einen wahren wow-Auftritt hin. Ein Detail stach alles Royalisten allerdings ganz besonders ins Auge: Eine schwarze Samtschleife, die das Haar der Herzogin zusammenhielt. Doch damit nicht genug! Wie durch genaues Betrachten ersichtlich wird, handelt es sich bei der Schleife um ein Modell des Labels J.Crew, welche umgerechnet für circa 20 Euro erhältlich ist. Für alle Fashion-Fans eine absolute Sensation. Schließlich haben somit alle Kate-Anhänger durch simples Nach-Shoppen die Möglichkeit, ihrer Herzogin in Sachen Mode ein kleines Stück näher zu kommen.