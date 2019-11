Herzogin Kate: Dieses Foto beantwortet alle Baby-Spekulationen!

Reddit this

Ist schwanger oder ist sie es nicht? Obwohl die Beauty erst vor einem Jahr ihren Sohn Louis zur Welt brachte, soll Kate wieder schwanger mit Baby Nummer vier sein. Doch was ist dran an den Gerüchten?

Prinz William & Prinz Charles: Bitterer Streit wegen Meghan!

Herzogin Kate und William wollen noch ein Baby

Schon des Öfteren wurde darüber spekuliert, dass Herzogin Kate und ihre Liebe durch die Geburt eines vierten Babys krönen wollen. Wie es weiter heißt, soll sich vor allem Kate ein viertes Kind wünschen. Doch ist die Herzogin wirklich schwanger? Ein jetzt aufgetauchtes Foto könnten nun jedenfalls Klarheit verschaffen, ob die erneut in anderen Umständen ist!

Dieses Foto lüftet Kates Geheimnis

Obwohl Herzogin Kate ihre royalen Pflichten absolut gewissenhaft erfüllt, sagte sie erst kürzlich die Abendveranstaltung für die "Tusk " ab. Für viele royale Fans Grund genug, um von einer Schwangerschaft der Herzogin auszugehen. Schließlich sagte Kate auch während ihrer Schwangerschaft mit Prinz Louis eine Reihe von Terminen kurzfristig ab, da sie unter schlimmer Übelkeit litt. Doch erwarten Kate und William wirklich wieder ein Kind?

Ein paar aufgetauchte Fotos bringen nun Licht ins Dunkel. So zeigte sich Kate bei einem Nachmittagsempfang, der ebenfalls im Rahmen der "Tusk Awards" stattfan, in einem figurbetonten Kleid der Marke Beluah, welches ihre schmale Taille perfekt in Szene setzte. Von einem Baby-Bauch fehlt dabei jede Spur! Ob den Baby-Gerüchten dadurch wohl ein jähes Ende gesetzt wird?

Große Sorge! Wie geht es Kate wirklich?