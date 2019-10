Herzogin Kate: Dieses Foto lüftet jetzt ihr süßes Geheimnis!

Wow! Was für ein Auftritt! Während ihrer Pakistan-Reise verzauberten Herzogin Kate und Prinz William die royalen Fans mit einem Wow-Auftritt nach dem anderen. Ein jetzt aufgetauchtes Foto sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen…

Herzogin Kate setzt Stil-Akzente

Während ihrer Pakistan-Reise bewies Kate erneut, dass sie es modisch voll drauf hat. Egal wo die erschien, die Kameras waren stets auf sie gerichtet. Umso besonderer somit ein jetzt aufgetauchter Schnappschuss der Herzogin. Dieser zeigt nämlich William und Kate bei einem Auftritt, von dem vorher noch keine Bilder in der Öffentlichkeit existierten. Und dass, obwohl sich Kates Kleid definitiv sehen lassen kann!

Kates Look ist umwerfend

Beim Besuch der britischen Botschaft in Pakistan entschied sich die Herzogin für ein bis jetzt ungesehenes Kleid der Marke "Ghost", welches ihre Figur perfekt in Szene setzt. Das Kleid mit Wickeldetails am V-Dekolleté, lässt Kate wie eine Prinzessin aus "Tausendundeine Nacht" erstrahlen. Und obwohl es nach wie vor keine offiziellen Fotos des Traum-Outfits gibt, wird Kate dafür via " " mit einer Vielzahl von Komplimenten überschüttet: "Oh du meine Güte! Ich möchte dieses Kleid haben - es ist so wunderschön" sowie "Die Herzogin sieht absolut großartig aus." Ein absolut gelungener Auftritt!

