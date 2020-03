Herzogin Kate: Dieses "H&M"-Teil gehört zu ihren Lieblings-Accessoires!

Das sich gerne mal bodenständig präsentiert, ist definitiv nichts Neues. Auch bei einem Termin während ihrer Irland-Reise zeigt sich die nun erneut von ihrer sparsamen Seite, zumindest was ihren Schmuck angeht.

Herzogin Kate sorgt in Irland für Wow-Auftritt

Aktuell weilen Herzogin Kate und noch in Irland, um dort eine Reihe von öffentlichen Terminen wahrzunehmen. Doch schon während einer ihrer ersten Auftritte zog Herzogin Kate alle Blicke auf sich. So entschied sich die Beauty für den Empfang des britischen Botschafters in Irland für ein Kleid der Marke "The Vampire's Wife" und strahlte mit dem Metallic-Look des Kleides um die Wette. Aber nicht nur das Dress der Beauty sorgte bei ihren Anhängern für reichlich Aufsehen. Vor allem die Ohrringe der Herzogin ernteten besonders viel Beachtung...

Herzogin Kate trägt "H&M"-Ohrringe

Während die bei öffentlichen Anlässen meist auf überladenen Diamant-Schmuck setzen, entschied sich Herzogin Kate bei dem Empfang für ein Paar " "-Ohrringe, die farblich perfekt zu ihrem Kleid passten. Vor allem für ihre Fans eine absolute Sensation! Schließlich haben sie so die Möglichkeit, den Schmuck der Beauty ganz einfach nachzukaufen. Doch es ist nicht das erste Mal, dass sich die Herzogin für ein paar preisgünstige Pieces entscheidet. Schon in der Vergangenheit zeigte sich die schöne Frau von Prinz William immer wieder in Kleidern der Marken "Zara" oder " ". Herzogin Kate weiß eben, wie sie die Herzen der Briten gewinnt...