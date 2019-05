Herzogin Kate: DIESES Kleid ist ein echtes Schnäppchen!

Das für viele Frauen als absolutes Fashion-Vorbild dient, ist definitiv nichts Neues. Doch während eine Vielzahl von Kates Designer-Looks für den "Otto Normalverbraucher" unerschwinglich sind, präsentiert sich die Herzogin nun in einem Kleid, was regelrecht zum Nach-Shoppen einlädt...

Herzogin Kate: Wow! DIESES Kleid ist eine Sensation!

Herzogin Kate zeigt sich im Kleid von der Stange

Im Rahmen der Chelsea Flower Show war Herzogin Kate dabei zu beobachten, wie sie mit und ihren Kindern , und Prinz Louis das Garten-Areal besuchte. Kate entschied sich zu diesem Anlass für ein Kleid, welches mit dem floralen Muster perfekt zu der botanischen Umgebung passte. Doch damit nicht genug! Während viele Royales zu öffentlichen Anlässen teure Designer-Kleidung tragen, ist Kates Kleid bei dem Modelabel "& other stories" für knapp 99 Euro erhältlich. Was für eine Sensation!

Herzogin Kate liebt den Schnäppchen-Look

Herzogin Kate zeigte sich bei der Chelsea Flower Show jedoch nicht das erste Mal in einem Kleid von der Stange. Die schöne Herzogin war in der Vergangenheit bereits des Öfteren dabei zu beobachten, wie sie im Schnäppchen-Look eine absoluten Wow-Auftritt hinlegte. Ihre Fashion-Anhänger haben somit immer wieder die Möglichkeit, sich ganz einfach "look like Kate" zu stylen.