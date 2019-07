Herzogin Kate: DIESES Kleid ist ganz schön kurz!

Reddit this

Oh, là, là! Mit diesem kurzen Kleid zieht Herzogin Kate jetzt definitiv alle Blicke auf sich!

Eigentlich ist Herzogin Kate dafür bekannt, dass sie sich stets an das royale Outfit-Protokoll hält. Bei einem ihrer jüngsten Auftritte hat sie sich bei der Länge ihres Kleides nun jedoch um einige Zentimeter verschätzt...

Herzogin Kate: DIESES Kleid gibt es jetzt im "Sale" zum Schnäppchenpreis!

Herzogin Kate besucht Taufe von Archie

Am vergangen Wochenende trafen sich die Windsors, um die Taufe von Harrys und Meghans Baby zu zelebrieren. Das dabei auch und nicht fehlen durften, ist klar. Die Herzogin erschien zu dem Anlass in einem rosafarbenen Kleid von Stella McCartney. Zu dem Kleid, welches vor allem durch seine Schleife um den Hals sowie die Puffärmelchen bestach, kombinierte die schöne Frau von Prinz William rote Wildleder-Pumps von Gianvito Rossi sowie einen Pillbox-Hut von Juliette Botterill. Eigentlich ein absolut gelungener Look. Ein Detail stach allen Royalisten jedoch ganz besonders ins Auge...

Herzogin Kate zeigt viel Bein

Obwohl Herzogin Kate in der Öffentlichkeit für gewöhnlich in bodenlangen, oder knielangen Kleidern zu sehen ist, zeigte sie bei der Taufe von Baby Archie erstaunlich viel Bein. So ist auf dem Tauf-Gruppenfoto zu sehen, wie das Kleid der schönen Herzogin deutlich über dem Knie endet. Ob sich Herzogin Kate wohl über diesen Styling-Fauxpas im Nachhinein wohl bewusst ist? Ein Statement gab die dazu bis jetzt jedenfalls noch nicht ab.