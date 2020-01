Herzogin Kate: Dieses Outfit gefällt der Queen überhaupt nicht!

Reddit this

Eigentlich ist Herzogin Kate für ihre Stilsicherheit bekannt. Bei einem ihrer jüngsten Auftritte zeigt sie sich nun jedoch in einem Look, der für ordentlich Aufsehen sorgt...

Zu einem Termin im Evelina London erschien nun in einem Kostüm, welches so gar nicht der royalen Norm entspricht. Der Grund: Kates Rock ist für königliche Verhältnisse extrem kurz...

Herzogin Kate trug zu kurze Röcke

Schon vor ihrer Hochzeit musste Herzogin Kate die ein oder andere Rock-Kritik verkraften. Zu öffentlichen Anlässen erschien die des Öfteren in Looks, die gegen die royale Kleiderordnung verstießen. Wie es heißt, soll die Queen damals das Gespräch mit Kate gesucht haben, um ihr das königliche Protokoll näher zu bringen. Auch eine Stylistin wurde Kate zur Seite gestellt, die für die Beauty die Kleiderwahl übernehmen sollte. Um so verwunderlicher somit der jüngste Auftritt von Kate...

Der Rock von Herzogin Kate ist extrem kurz: Getty Images

Kates Rock sorgt für Aufsehen

Bei einem Besuch des Kinderkrankenhauses Evelina London zeigte sich Herzogin Kate nun in einer Kombination, die stark an einen Chanel-Look erinnerte. Den Tweed-Zweiteiler kombinierte Kate mit einer blickdichten Strumpfhose und schwarzen Pumps. Ein Detail stach ihren Fans dabei jedoch ganz besonders ins Auge: Kates Rock-Länge. Während die Beauty ihre Röcke und sonst nämlich bis zum Knie trägt, fällt ihr Tweed-Piece extrem kurz aus. Hoppla! Ob die Queen deswegen wohl mit Kate ein ernstes Wörtchen sprechen wird?